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Лавров раскритиковал продвигаемую Западом концепцию мирового порядка

Она направлена на навязывание другим странам западных ценностей в качестве неотъемлемого критерия, отметил министр иностранных дел России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Продвигаемая западными странами концепция мирового устройства не универсальна, поскольку направлена на навязывание другим странам западных ценностей в качестве неотъемлемого критерия. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД БРИКС в режиме видеоконференции.

"Мы будем отстаивать именно такой подход [многосторонности], особенно перед лицом попыток наших западных коллег продвигать альтернативную концепцию, которую они называют "мировой порядок, основанный на правилах". Все практические воплощения этой концепции показывают, что она носит не универсальный характер", - сказал он.

"Она нацелена на то, чтобы идеи, ценности так называемые, которые Запад исповедует и которые не разделяются многими другими странами, Запад хочет навязывать в качестве абсолютно неотъемлемого критерия всем остальным", - добавил министр.

По его словам, подобная повестка разъединяет страны мира, а не объединяет. "Поэтому заявление министров иностранных дел [стран] БРИКС в поддержку укрепления многосторонности в ее абсолютно универсальном понимании играет на данном этапе принципиальную роль и имеет очень большое значение", - отметил Лавров.

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