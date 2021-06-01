Более 216 тыс. человек приняли участие в праймериз "Единой России" в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Итоги предварительного голосования в Государственную думу и Законодательное собрание Ленинградской области подвели представители регионального отделения партии "Единая Россия". За 213 кандидатов пришли проголосовать более 216 тыс. избирателей, рассказал секретарь регионального отделения партии Сергей Бебенин на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Всего на выборы в Законодательное собрание Ленобласти было зарегистрировано 184 человека, по Государственной думе 29 заявлений было рассмотрено. Голосование проводилось в двух форматах: в электронном виде (с 24 по 30 мая) и один день - офлайн (30 мая). Для непосредственного участия в голосовании для избирателей были организованы участковые комиссии - 222 участка на территории Ленинградской области. По предварительным результатам, явка избирателей составила 15,83%. Участие в голосовании приняли 216 тыс. 915 человек", - сказал он.

Бебенин также добавил, что предварительное голосование прошло практически без замечаний. Для его проведения был сформирован региональный организационный комитет из 17 человек, туда вошли представители общественных организаций, научная общественность, представители СМИ и действующие представители партии.

31 мая были поведены итоги по выборам в заксобрание. Документы были отправлены в федеральный оргкомитет, 2 июня состоится его заседание, которое подведет итоги предварительного голосования. Списки кандидатов в Государственную думу и в кампаниях регионального уровня утвердит съезд партии 19 июня. Кампания по выборам в Законодательное собрание Ленобласти будет открыта 17 июня.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Праймериз прошли по всей России с 24 по 30 мая.