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Посольство РФ в Минске имеет многократное разрешение на посещение россиянки Сапеги

Кроме того, российское посольство получило разрешение на встречу с задержанным в Минске россиянином Дудниковым, сообщил пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Минске имеет многократное разрешение на посещение задержанной россиянки Софии Сапеги, рассчитывает на скорую повторную встречу с ней. Об этом сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев.

"У нас имеется разрешение на многократное ее посещение. Ждем от белорусской стороны "технической" возможности на повторную встречу с ней. Думаю, это произойдет в ближайшее время", - сказал он.

Кроме того, посольство России получило разрешение от Следственного комитета Белоруссии на консульский доступ к задержанному в Минске 20-летнему гражданину РФ Егору Дудникову и рассчитывает на встречу с ним в среду, добавил Маскалев.

"Посольством получено от Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску разрешение на консульский доступ к задержанному в Беларуси гражданину России Дудникову", - сказал дипломат. По его словам, представители посольства находятся в контакте с адвокатом россиянина, который во вторник встретился с задержанным. "Исходим из того, что завтра консул также посетит Дудникова", - добавил Маскалев.

 

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