Кадыров стал самым богатым главой региона по итогам 2020 года

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Главы российских регионов во вторник завершили публикацию деклараций о доходах за 2020 год. Согласно обнародованным сведениям, самый большой доход в размере 381 млн рублей задекларировал глава Чечни Рамзан Кадыров, меньше всех заработал глава Калмыкии Бату Хасиков - 1,2 млн рублей.

В соответствии с законодательством государственные служащие и прочие публичные должностные лица каждый год должны предоставлять декларации не позднее 1 апреля. Сведения должны быть также поданы в отношении членов их семей. В декларациях указываются данные за предшествующий год: информация о доходах, о владении транспортом и недвижимостью, акциях и обязательствах имущественного характера.

Полюса доходов

Рейтинг самых состоятельных глав регионов России в 2020 году возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров, доход которого по сравнению с 2019 годом вырос в 2,5 раза и составил 381 млн рублей, источники дохода в декларации не уточнялись.

Второе место в списке занял Александр Евстифеев из Марий Эл с доходом 84,7 млн рублей, что вдвое больше, чем в 2019 году, третье - Андрей Воробьев из Московской области с 79,8 млн рублей. В пятерку также вошли губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, заработавший 69,2 млн рублей, и глава Красноярского края Александр Усс, указавший доход в размере 30,1 млн рублей.

Самые низкие доходы среди всех глав регионов задекларировал руководитель Калмыкии Бату Хасиков. Согласно его декларации, за 2020 год он получил доход в размере 1,25 млн рублей. Почти столько же заработал в минувшем году глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - 1,26 млн рублей.

Дома, автомобили и лодки

Самый просторный дом среди глав субъектов числится также у главы Чечни Рамзана Кадырова, его площадь составляет 2,3 тыс. кв. м. На втором месте - глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, в долевой и совместной собственности которого два жилых дома общей площадью 1,3 тыс. кв. метров.

Почти каждый второй глава региона не имеет в собственности автомобилей. При этом новыми иномарками в 2020 году обзавелись глава Дагестана Сергей Меликов, купивший Lexus LX 570, губернатор Магаданской области Сергей Носов, у которого появился автомобиль Bentley Continental GT, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, купивший японский автомобиль Toyota Harrier, и глава ЕАО Ростислав Гольдштейн, у которого в декларации появился автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Губернаторы Приморья, Забайкалья, Орловской и Новгородской областей имеют в собственности мотоциклы, а врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков - лишь резиновую лодку.

Супруги-миллионеры

Среди членов семей глав регионов по итогам 2020 года наибольший доход указала супруга главы Брянской области Ольга Богомаз, заработавшая 978 млн рублей, что почти в 200 раз больше дохода губернатора Александра Богомаза. Супруга президента Татарстана Гульсина Минниханова задекларировала 213,1 млн рублей. Доходы жены губернатора Томской области Сергея Жвачкина выросли за год с 439 тыс. до 140 млн рублей, или в 318 раз. Самый маленький доход задекларировала супруга главы Калужской области Владислава Шапши - 1,5 рубля.