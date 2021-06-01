Совфед заявит о необходимости прекращения экономической блокады Кубы со стороны США

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Совет Федерации подготовил заявление о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США. Документ будет представлен на заседании палаты в среду, говорится в проекте повестки заседания Совфеда.

"О заявлении Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, осуществляемой Соединенными Штатами Америки в отношении Республики Куба", - говорится в повестке.

Ранее премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус поблагодарил страны Евразийского экономического союза за последовательное осуждение экономической блокады его государства со стороны США. По его словам, пандемия привела Кубу к крупномасштабному многосекторальному кризису, усугубляемому торговыми войнами и односторонними принудительными мерами, нарушающими международное право.