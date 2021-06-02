Путин проведет совещание с кабмином о реализации социальной части послания

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет по видеосвязи очередное совещание с правительством. Как уточняли в пресс-службе Кремля, основной темой встречи станет реализация социальных инициатив, обозначенных в послании главы государства Федеральному собранию.

С докладом выступит вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая курирует в правительстве социальный блок. Также на мероприятии рассмотрят ряд текущих вопросов.

Путин регулярно - как правило, раз в несколько недель - проводит совещания с членами кабмина. На них президент заслушивает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы повестки дня. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства.

Предыдущее подобное совещание состоялось 13 мая. Его центральной темой стал инцидент со стрельбой в казанской школе.

Приоритеты в развитии соцсферы

В этом году российский президент озвучил послание парламенту 21 апреля. Выступление главы государства было посвящено в основном внутренним вопросам - от преодоления последствий пандемии до новых мер поддержки регионов.

Традиционно Путин уделил особое внимание социальным темам. Он тогда отметил, что распространение коронавируса нанесло удар по благосостоянию людей во всем мире. В связи с этим, подчеркнул президент, российским властям нужно сосредоточиться на том, чтобы обеспечить рост реальных доходов граждан.

Глава государства также указал на чрезвычайную ситуацию в области демографии и анонсировал новые меры поддержки россиян. Так, к 1 июля государство должно выстроить целостную систему помощи семьям с детьми. С этого момента вводятся новые выплаты, в том числе детям из неполных семей и беременным женщинам.

Не оставил президент без внимания и другие социальные вопросы. Глава государства отдельно остановился на проблемах здравоохранения, образования, культуры, озвучив решения по развитию каждой из этих сфер.

Контроль за реализацией послания

За прошедшие полтора месяца Путин уже успел провести совещание о реализации отдельных положений послания. Оно состоялось 19 мая в режиме видеоконференции. Однако встреча отличалась по формату от нынешней: в предыдущий раз в мероприятии участвовали не только члены кабмина, но также и представители Администрации президента, партии "Единая Россия" и Общероссийского народного фронта.

Тогда глава государства заявил, что рассчитывает на ритмичное выполнение его послания. Президент также сделал акцент на том, что все задачи "должны быть реализованы ровно так и с таким результатом, который ожидают граждане".

Среди ключевых вопросов прошлого совещания было развитие туризма и инфраструктуры. С докладами по этим темам выступили профильные вице-премьеры. Участники встречи затрагивали и некоторые социальные вопросы, но они не рассматривались детально.

Работа над новыми механизмами

Сами профильные ведомства неоднократно подчеркивали, что приступили к выполнению поставленных президентом задач, тем более что часть этих вопросов должна быть решена очень оперативно. Целый ряд мер должен заработать уже с 1 июля.

Минтруд, например, готовится к введению новых выплат. Ведомство уже анонсировало сроки приема заявлений и разъяснило, как будут оформляться такие пособия.

О работе над социальной частью послания регулярно отчитывается и Госдума. Так, ее спикер Вячеслав Володин уже 26 апреля - спустя пять дней после выступления главы государства - заявил, что законопроекты с новыми мерами поддержки семей внесены в нижнюю палату. Инициативы были оперативно рассмотрены и одобрены парламентом и уже утверждены президентом.