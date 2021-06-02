Председатель Народной скупщины Сербии выступит на заседании Госдумы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич в среду выступит на пленарном заседании Госдумы по приглашению ее спикера Вячеслава Володина.

Дачич на этой неделе находится с официальным визитом в Москве. Ранее он отметил, что это первая его зарубежная поездка в должности председателя парламента. Его встреча с Володиным в стенах Госдумы состоялась в понедельник, стороны, в частности, обсудили темы экономического сотрудничества и взаимодействия двух стран на международных площадках.

Дачич со своей стороны заверил, что "Сербия никогда не присоединится к санкциям против РФ, которые вводят международные организации или отдельные страны". Он также поблагодарил Россию за помощь, которую она оказывает Сербии в защите ее территориальной целостности в вопросах, касающихся Косова и Метохии.

Кроме того, депутаты намерены рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект, направленный на совершенствование порядка применения электронных документов в судопроизводстве, а также закрепление возможности удаленного участия в судебных заседаниях с использованием личных средств коммуникации. Необходимые изменения вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ.

Согласно тексту, исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд в электронном виде через портал госуслуг, либо через информационную систему, определенную Верховным судом РФ (ВС), Судебным департаментом при Верховном суде, либо через систему электронного документооборота участником процесса посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.