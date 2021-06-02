Рябков: пока преждевременно говорить о совместном заявлении Путина и Байдена после встречи

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российская сторона рассматривает "многие идеи" в контексте саммита РФ - США, но говорит о конкретике, в том числе возможности совместного заявления, пока рано. Об этом этом заявил в среду журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Я не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита. Многие идеи есть, все в работе. Пока преждевременно говорить о чем бы то ни было конкретном", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности совместного заявления по итогам саммита Россия - США.

Как ожидается, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит с июля 2018 года, когда президент РФ встречался в Хельсинки с занимавшим тогда высший государственный пост в США Дональдом Трампом. В Кремле сообщили, что лидеры России и США планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. 30 мая Байден заявил, что намерен поднять на встрече, в частности, тему нарушений прав человека.