Рябков: РФ и США контактируют по ситуации с хакерской атакой на производителя мяса JBS

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Москва и Вашингтон находятся в контакте по ситуации с хакерской атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вчера по линии Госдепартамента и нашего посольства в Вашингтоне состоялся соответствующий разговор. Наверное, с этой точки зрения можно говорить о том, что администрация США находится в прямом контакте с правительством России, как об этом вчера заявила госпожа [заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин] Жан-Пьер", - сказал замминистра.

В понедельник JBS сообщила, что в воскресенье компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений были подвергнуты кибератаке.

По сообщению пресс-службы Белого дома, JBS заявила, что вредоносное программное обеспечение поступило от преступной организации, вероятно, находящейся, по мнению компании, в России. Администрация США утверждает, что контактирует с российскими властями по вопросу хакерской атаки.

В опубликованном во вторник заявлении руководителя компании Андре Ногейры сообщалось, что специалисты JBS успешно устраняют последствия кибератаки, в среду большая часть ее предприятий будет работать.