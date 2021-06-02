{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рябков: РФ и США контактируют по ситуации с хакерской атакой на производителя мяса JBS

Ранее компания заявила, что вредоносное программное обеспечение поступило от преступной организации, вероятно, находящейся в России

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Москва и Вашингтон находятся в контакте по ситуации с хакерской атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вчера по линии Госдепартамента и нашего посольства в Вашингтоне состоялся соответствующий разговор. Наверное, с этой точки зрения можно говорить о том, что администрация США находится в прямом контакте с правительством России, как об этом вчера заявила госпожа [заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин] Жан-Пьер", - сказал замминистра.

В понедельник JBS сообщила, что в воскресенье компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений были подвергнуты кибератаке.

По сообщению пресс-службы Белого дома, JBS заявила, что вредоносное программное обеспечение поступило от преступной организации, вероятно, находящейся, по мнению компании, в России. Администрация США утверждает, что контактирует с российскими властями по вопросу хакерской атаки.

В опубликованном во вторник заявлении руководителя компании Андре Ногейры сообщалось, что специалисты JBS успешно устраняют последствия кибератаки, в среду большая часть ее предприятий будет работать.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
Санкции в отношении России
В МИД РФ не придают значения информации о возможном отказе США от второго пакета санкций
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что "незаконность и нелегитимность американских санкций" - отправная точка подхода Москвы к этому вопросу
В МИД РФ не придают значения информации о возможном отказе США от второго пакета санкций
Читать полностью