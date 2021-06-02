Путин поздравил президента Италии с Днем Республики

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Италии Серджо Маттареллу с Днем Республики, отметив многовековую историю российско-итальянских отношений и важность их дальнейшего развития. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"У российско-итальянских отношений многовековая история, множество точек соприкосновения, они основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения", - говорится в послании Путина. "Убежден, что дальнейшее развитие конструктивного диалога и партнерского взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всей Европы", - подчеркивается в поздравлении российского лидера.

День Республики - национальный праздник Италии. 2 июня 1946 года в ходе общенационального референдума о форме правления 55% итальянцев отвергли монархию и высказались в пользу республики.