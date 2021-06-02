Отец Героя России Нурбагандова победил на праймериз "Единой России" по выборам в Госдуму

МАХАЧКАЛА, 2 июня. /ТАСС/. Директор Сергокалинской СОШ №2, отец Героя России Магомеда Нурбагандова Нурбаганд Нурбагандов победил в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по списку от Дагестана. Об этом сообщается на официальном сайте праймериз.

Согласно результатам предварительного голосования, за Нурбагандова проголосовали 48 603 избирателей. Вторым в списке стал депутат Госдумы Магомед Гаджиев с результатом 42 541 голос, третьим - советник главы Дагестана Сайгидпаша Умаханов, за него проголосовали 40 597 голосов.

Нурбаганд Нурбагандов в 1957 году родился в селе Бускри Дахадаевского района Дагестана. Окончил Дагестанский государственный педагогический институт. В настоящее время работает директором МКОУ "Сергокалинская СОШ №2 имени Героя России Магомеда Нурбагандова".

Предварительное голосование прошло в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде праймериз прошли в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз прошли 30 мая. Окончательный список кандидатов на выборы утвердит съезд партии.