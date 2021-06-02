Совфед ратифицировал международный протокол об усилении борьбы с авиадебоширами

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду ратифицировал протокол о внесении изменений в Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, который расширяет полномочия государств по борьбе с авиадебоширами.

Протокол был подписан 4 апреля 2014 года в Монреале. Документ дает государствам, помимо государства регистрации воздушного судна, право осуществлять юрисдикцию в отношении недисциплинированных пассажиров.

В настоящее время юрисдикцию в отношении преступлений, совершаемых на борту гражданского воздушного судна, осуществляет государство, включившее его в свой реестр. Протоколом вносятся изменения, предусматривающие право государства осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений на борту гражданского воздушного судна, выполняющего посадку на его территории, и воздушного судна авиакомпании, осуществляющей деятельность в этом государстве.

Протокол определяет юридическую основу для борьбы с недисциплинированными пассажирами, а также особенности взаимодействия командира самолета с компетентными органами договаривающихся государств. Так, после совершения посадки на территории договаривающегося государства командир судна сможет передать компетентным органам нарушителя, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что данное лицо совершило на борту преступление.

Уточняются виды запрещенного поведения на борту воздушного судна. К ним будут отнесены физическое нападение или угроза совершения такого нападения в отношении члена экипажа, отказ следовать законным указаниям командира воздушного судна. Протокол вступил в силу 1 января 2020 года, его участниками являются 28 государств.