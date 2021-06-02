Рябков: Россия исчерпала все ресурсы, чтобы удержать США в Договоре по открытому небу

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Москва приложила максимум усилий и исчерпала все ресурсы, чтобы удержать Вашингтон в Договоре по открытому небу (ДОН). Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании Совета Федерации, на котором рассматривался закон о денонсации ДОН.

"Мы приложили максимум усилий для того, чтобы удержать США в договоре, исчерпали все ресурсы для этого и поэтому считаем оптимальным и правильным решение денонсировать этот договор", - сказал замминистра.

Рябков отметил, что США не оставили России никаких сомнений в том, что они не собираются возвращаться в ДОН. "27 числа [мая] американцы не оставили ни малейших сомнений в том, что они приняли окончательное решение в ДОН не возвращаться", - сказал он.

Совет Федерации в среду одобрил закон о денонсации ДОН. За одобрение документа сенаторы проголосовали единогласно - 152 человека. 19 мая данный закон единогласно приняла Госдума.

15 января МИД РФ распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН, обосновав такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него Вашингтона в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте США в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН. 27 мая первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проинформировала Рябкова о решении США не возвращаться в ДОН.