Рябков сообщил, что Россия пока не рассматривает изменение списка недружественных стран

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россия пока не готова обсуждать вопрос изменения списка недружественных стран. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не относимся к перечню, который одобрен соответствующим распоряжением правительства, как к конъюнктурному моменту и средству разогрева ситуации. Это юридический акт. Это платформа для реализации определенных решений, принятых у нас, которая отсутствовала раньше. Поэтому разговаривать, рассуждать о том, стоит или не стоит туда кого-то добавлять или выводить из этого списка только в силу политических сигналов, которые мы слышим <...> Эти сигналы меняются, они идут потоком", - сказал он.

"Не нужно думать, что в отношении этого списка готовятся какие-то дополнительные решения. Все-таки слишком серьезный вопрос. И очень тяжелая ситуация сложилась в наших отношениях с США и Чешской Республикой, что и побудило создать такой инструмент. Но мы не готовы сейчас обсуждать даже в первом приближении, когда возможны изменения, возможны ли они в принципе в этом списке", - добавил Рябков.

Высокопоставленный дипломат отметил, что МИД следит за дискуссией по этому вопросу, в том числе ведущейся за рубежом: "Мы видим, как комментируется эта тема, мы принимаем это в расчет. Мы слышим также сигналы из-за границы по этому вопросу. Но все это не играет решающей роли в определении нашей политики и разработке того курса, который мы будем проводить, в том числе в отношении государств, попавших в этот перечень".