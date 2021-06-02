Рябков заявил, что контакт глав МИД стран - членов ядерной сделки пока не планируется

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Контакт глав МИД стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе пока не планируется. Об этом сообщил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается контакта на уровне министров, то пока такой контакт не планируется", - сказал он.

Рябков также отметил, что доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о наличии частиц ядерного материала на незадекларированных объектах в Иране вряд ли повлияет на внутреннюю ситуацию в этой стране. "Я не считаю доклад средством воздействия на внутриполитическую обстановку в Иране", - добавил дипломат.