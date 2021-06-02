Рябков сообщил, что контакты по подготовке саммита Россия - США идут каждый день

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Контакты России и США по подготовке встречи президентов двух стран идут каждый день. Об этом сообщил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Они идут постоянно, каждый день по разным аспектам. Будут завтра, будут до конца этой недели еще", - сказал он.

Как ожидается, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит с июля 2018 года, когда президент РФ встречался в Хельсинки с занимавшим тогда высший государственный пост в США Дональдом Трампом. В Кремле сообщили, что лидеры России и США планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. 30 мая Байден заявил, что намерен поднять на встрече, в частности, тему нарушений прав человека.