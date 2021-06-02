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Рябков: Россия предлагала США обнулить ограничения в работе диппредставительств

Москва не получила отклика Вашингтона на это предложение, заявил замглавы МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россия предлагала США взаимно отменить ограничения в работе дипломатических представительств, но отклика не получила. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью изданию "Лента.ру".

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"Мы американцам предлагали неоднократно, десятки раз взаимно "обнулить" ограничения и восстановить работу по крайней мере на консульском направлении, так как это необходимо, извините меня, в третьем десятилетии XXI века. Но от американцев отклика нет", - сказал он.

Рябков обратил внимание, что в ближайшие дни эти усилия будут продолжены. "Честно говоря, я не большой оптимист в этой области, но мы руки не опускаем. Будем продолжать постоянные и неуклонные усилия, выводя американцев на лучшее понимание того, что именно это правильно, что не нужно опускаться до каких-то конфронтационных приемов", - подчеркнул замглавы.

По его словам, речь идет о нормальном общении между государствами и гражданами, в пользу чего всегда выступала и будет выступать дальше Россия.

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СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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