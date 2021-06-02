Богданов заявил, что РФ не получала предложений сократить число военных инструкторов в ЦАР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Москва не получала от Банги просьб по сокращению российских военных инструкторов в Центрально-Африканской Республике. Об этом сообщил журналистам в среду спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Наши же инструктора работают по просьбе руководства и структур правительственных и военных суверенного, независимого государства - Центрально-Африканской Республики, так что все зависит от их пожелания и потребности. Это решают в Банги, - указал он, отвечая на соответствующий вопрос. - От них никаких просьб я пока не видел. Наоборот, они очень признательны, что идет подготовка профессиональных военных и правоохранительных органов. Так что это работа продолжается".

Высокопоставленный дипломат также выразил надежду на очную беседу с премьер-министром ЦАР, который возглавляет республиканскую делегацию на ПМЭФ.