Рябков: новое "уравнение безопасности" с США должно учитывать тематику кибербезопасности

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Выработка нового "уравнения безопасности" РФ и США должна учитывать в том числе ситуацию в космосе и проблематику кибербезопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью изданию "Лента.ру".

По его словам, в основе будущих договоренностей по стратегической стабильности должно лежать новое уравнение безопасности, в котором учитывались бы все факторы, влияющие на эту сферу, в том числе стратегические оборонительные и стратегические наступательные вооружения в их взаимосвязи, а также стратегические наступательные вооружения в неядерном оснащении, то есть системы, позволяющие без применения ядерных боезарядов решать задачи стратегического характера в плане поражения целей на территории другой стороны.

"Кроме того, нужно учесть в этом новом "уравнении безопасности" ряд других факторов. Среди них ситуация в космосе, где нарастает опасность гонки вооружений. Россия совместно с Китаем и другими странами активно выступает против этого. Мы будем эту работу наращивать дальше. Кроме того, есть проблематика, связанная с безопасностью в ИКТ, в сфере кибербезопасности - сложнейший вопрос, об этом мы уже говорили", - добавил замминистра.