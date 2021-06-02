Песков: пеступность и вызовы в киберсфере будут на повестке встречи президентов РФ и США

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Киберпреступность и вызовы в киберпространстве войдут в повестку дня встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая запланирована на 16 июня в Женеве. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Очевидно, что преступность в киберсфере и вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться в киберсфере, так или иначе будут на повестке дня", - сказал он, говоря о темах, которые могут быть затронуты на встрече президентов.

Говорить о полноформатном сотрудничестве России и США в киберсфере пока рано, заявил Песков.

РФ сомневается, что по итогам саммита Путина и Байдена может быть принят совместный документ.