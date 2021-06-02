Совфед одобрил закон о временном запрете избираться причастным к экстремизму

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который вводит временный запрет избираться для руководителей организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, их членов, а также для лиц, причастных к таким структурам.

На заседании Совфеда 146 сенаторов поддержали закон, 1 проголосовал против документа, 1 человек воздержался при голосовании.

Таким лицам будет запрещено избираться на все выборные должности. Учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций. Сотрудники организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, - в течение трех лет.

Документ устанавливает критерии для определения причастности лиц к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими. Под ней предлагается понимать непосредственную реализацию целей и форм деятельности, из-за которых организация была признана экстремистской или террористической. Причастными к таким организациям также будут считаться лица, выражавшие поддержку их целям и формам, а также отдельным мероприятиям. Поддержка может быть выражена в виде высказываний лиц, в том числе онлайн. Решение о причастности лица к деятельности такой организации должен принимать суд. При этом в отношении учредителей организаций, руководителей и их замов не требуется судебного решения о причастности.

Запрет в течение трех лет избираться на любые выборные должности распространится на лиц, которые за год до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской выражали ей поддержку. Руководителям таких организаций будет запрещено избираться в течение пяти лет, если за три года до решения суда они занимали соответствующие должности.

Новые нормы не будут распространяться на уже состоявшиеся выборы.

Замечания учтены при доработке

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко при обсуждении закона отметила, что он вызвал активную общественную дискуссию. По ее словам, редакция документа, которая была внесена изначально в Госдуму, "по ряду вопросов была справедливо подвергнута критике". Спикер поблагодарила главу комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса за активную правовую позицию и поправки ко второму чтению законопроекта в Госдуме, которые были в итоге поддержаны депутатами. "Я думаю, что теперь все те, кто критиковал в первоначальной редакции этот законопроект, если они внимательно прочитают новую редакцию, которую мы принимаем, то [увидят, что] абсолютно все, если и не все, то большинство их замечаний учтены в этой редакции закона", - сказала она.