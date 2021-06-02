В ЦИК заявили, что изготовят к выборам в Госдуму более 218 млн бюллетеней

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более 218 млн избирательных бюллетеней будут изготовлены для проведения выборов депутатов Госдумы в сентябре. Об этом в ходе заседания Центризбиркома России в среду сообщил член комиссии Константин Мазуревский.

"Предлагается утвердить количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по федеральному избирательному округу - 109 048 200 штук , по одномандатным округам - 109 048 200 штук", - сказал он. Таким образом, всего будет напечатано 218 096 400 бюллетеней.

Также ЦИК утвердил соответствующее количество специальных марок для защиты избирательных бюллетеней.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.