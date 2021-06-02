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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Путин заявил, что выполнение послания парламенту находится "на марше"

Президент России рассчитывает, что все намеченное будет выполнено
© Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СОЧИ, 2 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал, что работа по выполнению социальных инициатив его послания парламенту находится "на марше", и рассчитывает, что все намеченное будет выполнено.

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"В целом она [работа по выполнению инициатив послания] на марше. Надеюсь, что те цели, которые в послании были поставлены, будут достигнуты", - сказал глава государства в среду, подводя итоги совещания с членами правительства. На нем рассматривалось выполнение социальных инициатив послания, вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный блок, представила доклад. Путин поблагодарил Голикову "за подробный доклад и за организацию работы в целом".

При этом президент обратил внимание вице-премьера на то, что "есть некоторые вопросы, требующие дополнительного внимания", в части, связанной с проведением профилактических работ и диспансеризацией. Глава государства поручил предоставить на этот счет отдельный доклад, когда вновь будет рассматриваться тема исполнения послания.

21 апреля в послании Федеральному Собранию Путин поручил правительству и главам субъектов РФ запустить в полном объеме программы диспансеризации и профилактических осмотров с 1 июля 2021 года для россиян всех возрастных групп.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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