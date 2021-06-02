Кабмин внес законопроект о применении санкций к нарушившим права россиян иностранцам

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство в среду внесло в Госдуму законопроект о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в отношении них преступления. Текст размещен в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Его действующая редакция предусматривает возможность применения ряда ограничений к гражданам США, причастным к нарушениям прав человека, совершившим преступления в отношении граждан России. Речь в том числе идет о необоснованном юридическом преследовании, ущемлении прав и законных интересов россиян.

"Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства", - говорится в пояснительной записке.

Закон в настоящее время позволяет запретить таким американцам въезд в РФ, арестовать на российской территории их финансовые активы, запретить им любые сделки с недвижимостью и инвестициями. Деятельность находящихся под их контролем юридических лиц в России может быть приостановлена, как и их полномочия в советах директоров и других органах управления организаций, зарегистрированных в РФ.

Внесенный законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории РФ. Кроме того, он никак не затрагивает вопрос передачи российских детей на усыновление иностранцам, говорится в пояснительной записке.