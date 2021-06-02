Путин отметил серьезное обновление списка кандидатов в Думу от "Единой России"

"Знаю, что обновление очень серьезное. Там свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования, - это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан", - сказал глава государства на встрече с руководством "Единой России" и победителями праймериз.

Он подчеркнул, что предварительное голосование служит для развития партии и привлечения в ее ряды большего числа молодых, толковых, целеустремленных и неравнодушных сторонников.

Глава государства попросил участников встречи остановиться на этой теме отдельно и рассказать, как в целом проходило предварительное голосование. Он также поинтересовался тем, как ощущают себя те люди, которые впервые приняли участие в праймериз, и что они готовы предложить избирателям. "Здесь нужно говорить о планах, задачах, о нашей совместной работе по реализации общественно-политической повестки развития", - добавил он.

По словам Путина, в праймериз участвовало много молодежи, которая составила более одной трети от всех отобранных кандидатов. "Это тоже очень хороший показатель. Это значит, что молодые люди не стоят в стороне от развития страны, от того, перед какими проблемами стоит страна, и готовы не только поучаствовать в голосовании предварительном, но и готовы принять участие в решении задач, которые стоят перед страной", - сказал Путин.

Российский лидер поздравил всех победителей праймериз с прохождением этого этапа в жизни. "Прямой контакт с людьми - это школа очень серьезная. Надеюсь, что и те, кто поучаствовал, но не прошел этот отбор, на этот раз вкуса к такой политической деятельности не только не утратят, а наоборот приобретут его, утвердятся в мысли о том, что они на правильном пути и будут работать над этим дальше", - подытожил президент.

Развитие страны

"Единая Россия" продуктивно участвует в решении ключевых задач по развитию страны, ставя интересы людей на первый план и укрепляя доверие избирателей, отметил президент.

"В целом партия продуктивно участвует в решении ключевых задач социально-экономического развития страны", - сказал он.

По оценке Путина, "Единая Россия" ставит на первый план интересы людей, делает все для того, чтобы укрепить доверие своих избирателей.

Он добавил, что целый ряд системных предложений партии прозвучал и при подготовке послания Федеральному собранию. "Я советовался с лидерами партии, мы говорили о том, что и как нужно сформулировать, для того чтобы продвинуть наиболее важные наши направления работы", - поделился президент. Путин назвал важным то, что партия уже приступила к практической реализации этих инициатив.

Борьба с коронавирусом

Путин также считает, что "Единая Россия" проделала большую работу по борьбе с коронавирусом. При этом глава государства признал, что у граждан могут быть претензии к партии власти.

На встрече президент поблагодарил всех членов и сторонников партии за "напряженную, большую работу в сложных условиях борьбы с эпидемией". "Понятно, что вопросов много. Я уверен, что у людей и претензий много к ведущей политической силе, но в целом работа была проделана очень большая", - сказал глава государства.

Он поблагодарил партию за "вклад в продвижение важнейших решений по оказанию экстренной помощи людям, особенно семьям с детьми, тем, кто оказался без работы в этот сложный период, за практическое участие в реализации всего комплекса мер, направленных на поддержку регионов, российской экономики, ее ключевых отраслей, малого и среднего бизнеса". "Ваши представители на всех уровнях исполнительной власти, в федеральном и региональном парламентах, муниципалитетах сработали удовлетворительно", - оценил Путин. По его мнению, партийцы "под час работали как одна команда".

"Я знаю, что когда пришла общая беда, в первое, самое сложное время эпидемии, многие члены и сторонники партии присоединились к российской акции "Мы вместе", сами в качестве волонтеров вышли на наиболее трудные участки, помимо своей основной работы помогали врачам, ухаживали за больными, подменяли санитарный персонал, развозили продукты, лекарства пожилым и одиноким людям, участвовали в создании центров помощи", - отметил глава государства.

Путин также обратил внимание на инициативы "Единой России" по преодолению кризиса. "Партия была инициатором многих антикризисных механизмов", - заметил он, пояснив, что ее представители, включая работающих в парламенте, формулировали предложения, которые в том числе легли в основу действий власти по поддержке граждан и предприятий.

Обещания избирателям

Ответственность за выполнение звучавших во время праймериз "Единой России" наказов и пожеланий избирателей будет нести вся партия. Нельзя забывать ни о каких из этих инициатив, подчеркнул президент.

Он отметил, что в ходе предварительного голосования "Единой России" прошло "много мероприятий, встреч, живых, содержательных обсуждений". По словам президента, люди делились с представителями партии "тем, чем живут, что наболело, насущными проблемами, с которыми сталкиваются каждый день, порой, своей личной болью и переживаниями".

"Звучали обращения, пожелания, конкретные предложения, наказы. И за их реализацию вся партия будет нести ответственность, здесь ничего нельзя забыть или упустить", - подчеркнул он.

Путин добавил, что эти предложения будут основой для всей дальнейшей работы, в том числе для подготовки программы партии.

При этом, как считает президент, механизм праймериз играет важную роль в определении лучших кандидатов на предстоящие выборы разных уровней. Он напомнил, что благодаря системе предварительного голосования партийные списки формируются с опорой на мнение людей, а окончательный перечень кандидатов будет утверждаться на съезде.

По оценке Путина, предварительное голосование - это "востребованный механизм обратной связи с людьми, реально работающий на практике". "И, кстати говоря, "Единая Россия" пока единственная из партий проводит столь широкую и открытую процедуру, в том числе подтверждая, что не боится конкуренции внутри своей структуры. Не уходит от прямого, честного разговора с людьми, готова советоваться с людьми, поддерживать их инициативы, воспринимать критику", - заметил он.