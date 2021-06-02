Захарова: Москва ждет от Праги ответы по поводу деятельности чешских спецслужб в России

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россия ждет, что власти Чехии ответят на вопросы относительно деятельности спецслужб республики на территории РФ. Об этом в среду написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек рассказал о том, что до оглашения данных об инциденте на складе боеприпасов во Врбетице Чехия стала отзывать из России представителей своих спецслужб.

"Мощное откровение. Такую тему надо раскрывать, господа", - отметила Захарова.

В этой связи дипломат поставила перед Прагой несколько вопросов. В частности, сколько представителей чешских спецслужб раньше работало в РФ и сколько осталось, были ли это кадровые сотрудники или речь идет о завербованных гражданах, работали ли они только на Чехию, по каким паспортам въезжали в РФ, есть ли у них российское гражданство и какие преступления были совершены ими, "если чешское руководство осуществило операцию по их "исчезновению".

"Очень ждем. Интересно же", - резюмировала дипломат.