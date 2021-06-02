Медведев пригласил Путина принять участие в съезде "Единой России"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в предвыборном съезде партии, который пройдет 19 июня.

"Хотел бы, Владимир Владимирович, вас пригласить принять в этом мероприятии (съезде "Единой России - прим. ТАСС) участие", - сказал Медведев в ходе встречи президента с руководством "Единой России" и участниками праймериз партии.

По словам Медведева, в настоящее время готовится предвыборная программа партии, в ее основу ляжет послание президента Федеральному собранию РФ. "Этим занимается сейчас программная комиссия партии, мы активно сейчас обсуждаем будущий документ с людьми в регионах. Наиболее важные, наиболее идейные предложения в эту программу войдут. Проект будет вынесен на широкое обсуждение через процедуры на съезде партии, который состоится 19 июня", - отметил председатель "Единой России".

"Единая Россия" - единственная в РФ партия, которая почти 10 лет проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии. Нынешние праймериз в преддверии предстоящих 19 сентября выборов всех уровней, в том числе в Госдуму, проходили с 24 по 30 мая. В голосовании приняли участие около 12 миллионов человек.

Итоговые списки участников выборов "Единая Россия" утвердит на съезде 19 июня. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин, как ожидается, традиционно выступит на съезде этой партии.