СОЧИ, 2 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о системе депутатских отчетов перед избирателями. Об этом он сказал на проходящей в среду по видеосвязи встрече с руководством "Единой России" и участниками праймериз партии.

"Люди от земли"

Люди "от земли", которые осознают стоящие перед страной задачи, необходимы российскому депутатскому корпусу, считает Путин.

"Вы правы абсолютно: в депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живет страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят", - подчеркнул Путин, обращаясь к участнику встречи из Архангельской области.

Депутатские обещания

Путин дал совет кандидатам, победившим на праймериз "Единой России", убедиться в выполнимости своих обещаний, прежде чем гарантировать что-то людям.

"Вы обратили внимание на очень важный вопрос - вопрос газификации. Я в этой связи вот чтобы хотел сказать на будущее: любой вопрос перед тем как его вынести на публичное обсуждение, а тем более пообещать что-то людям, нужно как следует прорабатывать, смотреть на ресурсы, на возможность исполнить те обещания, которые формулирует та или иная политическая сила", - продолжил Путин.

Он добавил, что если все просчитано и политик приходит к выводу, что все исполнимо, то "нужно сделать все для того, чтобы мобилизовать ресурсы для безусловного решения задачи". Путин выразил надежду, что в будущем, уже став депутатами Госдумы, победители праймериз будут придерживаться этих правил.