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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Песков: вопрос о пресс-конференции Путина и Байдена по итогам саммита пока не решен

Пресс-секретарь президента России отметил, что "это все пока еще предстоит разработать"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Решение о проведении пресс-конференции президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по итогам встречи в Женеве пока не принято, также еще предстоит определить формат работы СМИ на саммите. Об этом в среду ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Что касается модальностей работы прессы непосредственно на мероприятии, на саммите, то они еще не определены, и вопрос пресс-конференции тоже пока не решен", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что "это все пока еще предстоит разработать".

Говоря о начале аккредитации журналистов на встречу Путина и Байдена, которую открыла Швейцария, Песков пояснил, что "эта аккредитация швейцарской стороны как принимающей стороны". "Они делают большой пресс-центр для всей международной прессы, желающие могут подать на эту аккредитацию", - заметил представитель Кремля.

В среду Швейцария открыла аккредитацию журналистов на встречу Путина и Байдена, которая намечена на 16 июня в Женеве. Это будет первый российско-американский саммит с июля 2018 года, когда президент РФ встречался в Хельсинки с занимавшим тогда высший государственный пост в США Дональдом Трампом.

Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии сообщил, что журналисты, запрашивающие аккредитацию на саммит России и США, должны будут выполнить санитарные требования, установленные швейцарскими властями. В частности, им предложено предъявить доказательство вакцинации от коронавируса или справку об отрицательном ПЦР-тесте.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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