Козак считает, что обострение в Донбассе в начале года имеет рукотворный характер

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Обострение в Донбассе в начале года имеет рукотворный характер и связано попытками Украины увязать политические вопросы с перемирием. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в среду в интервью телеканалу "Россия-24".

"Украина пытается увязать политические вопросы с перемирием. И то обострение, которое произошло в январе, феврале, марте, очевидно, рукотворное. Оно имеет свои причины - и внутриполитические, и внешнеполитические". "Сегодня по тем наблюдениям, которые у нас есть, совершенно очевидно, что инициирование этих обстрелов происходит с подконтрольной Киеву территорий. Значит, это рукотворная история", - подчеркнул Козак.

Он отметил, что была достигнута договоренность о "прекращении всяческих недружественных действий" в Донбассе, однако в действительности этого не произошло, а украинская сторона заговорила о необходимости изменения нормандского формата (Россия, Украина, Германия, Франция) для урегулирования кризиса на Украине. "В феврале, видимо, решили обострить ситуацию для того, чтобы привлечь в нормандский формат США, Великобританию. А теперь в заявлении [президента Украины Владимира] Зеленского - весь ЕС", - отметил Козак.

Руководитель российской делегации на переговорах по Донбассу на уровне советников лидеров "нормандской четверки" также подчеркнул, что в тот же период времени было отмечено значительное падение популярности правящей в Украине партии. "Тогда же наблюдалось существенное падение рейтинга правящей политической партии и самого Зеленского. Поскольку обещания о мире не было выполнено, нужно было консолидировать украинских избирателей, украинских граждан. Вот и началось это обострение", - подчеркнул Козак.

Причина тупика в переговорах

Отказ Киева от взаимодействия с Донбассом - фундаментальная причина того, почему переговоры шесть лет находятся в тупике, полагает он.

"Киев не устраивает одно, что они должны взаимодействовать с представителями Донбасса. Это основная проблема, которую пытаемся решить и в Контактной группе [по урегулированию ситуации в Донбассе]. Из-за этого все вопросы стоят, находятся в тупике и вопросы перемирия, и реализация этого механизма (в Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы - прим. ТАСС), который обеспечивает это перемирие, и политические вопросы, гуманитарные, экономические. <...> Это фундаментальная причина, почему шесть лет мы находимся в тупике", - заявил он.

Пересмотр минских соглашений

По его словам, Украина должна обратиться в Совет Безопасности ООН и провести переговоры с представителями Донбасса, если хочет поднять вопрос о пересмотре минских соглашений.