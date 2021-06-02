МИД РФ подтвердил готовность страны поддерживать ЦАР в обеспечении безопасности

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россия подтвердила готовность поддерживать усилия легитимного руководства ЦАР по обеспечению безопасности в стране. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова с премьер-министром республики Фирмином Нгребадой.

"При обсуждении развития ситуации в ЦАР с российской стороны была констатирована неизменная готовность оказывать и впредь необходимую поддержку усилиям легитимного руководства республики по обеспечению безопасности, единства и гражданского мира в стране", - говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе обмена мнениями по приоритетным вопросам дальнейшего развития дружественных российско-центральноафриканских отношений был подтвержден настрой Москвы и Банги на углубление политического диалога и наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях", - добавили в российском дипведомстве.

Встреча состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).