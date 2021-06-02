Захарова прокомментировала темпы вывода войск США из Афганистана

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ускоренные темпы вывода американцами своих войск из Афганистана могут свидетельствовать о том, что они покинут страну раньше сентября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой опубликованы в среду на сайте дипведомства.

"Прежде всего, США официально не подтверждают информацию о сокращении сроков вывода войск. В качестве ориентира по-прежнему фигурирует 11 сентября. Вместе с тем обращают на себя внимание ускоренные темпы сворачивания американцами военного присутствия в Афганистане (выведено до половины персонала и техники), что может свидетельствовать о более раннем завершении процесса", - отметила она.

"Что касается того, насколько форсированный процесс вывода иностранных войск отвечает интересам стабильности и безопасности ИРА, полагаем, что данный вопрос должен быть адресован в первую очередь властям Исламской Республики, - добавила дипломат. - Со своей стороны убеждены, что завершение иностранного военного присутствия и осуществление инклюзивного процесса национального примирения являются необходимыми условиями стабилизации ситуации в Афганистане и установления долгосрочного мира в этой стране".

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории (она началась в октябре 2001 года). Вывод отдельных подразделений и вывоз техники начались в конце прошлого месяца. Предполагается, что американские военнослужащие покинут страну к 11 сентября. В 2010-2013 годах численность войск США и их союзников в Афганистане превышала 150 тыс. человек. В конце мая министр обороны США Ллойд Остин заявил, что вывод американских войск идет с небольшим опережением графика.