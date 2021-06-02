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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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В Москве прошли консультации представителей России, Азербайджана и Армении

Стороны обсудили деэскалацию в отдельных районах азербайджано-армянской границы, сообщили источники

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Трехсторонние консультации представителей России, Азербайджана и Армении прошли в среду в Москве, стороны обсудили деэскалацию в отдельных районах азербайджано-армянской границы. Эту информацию подтвердили ТАСС несколько источников.

"2 июня в Москве состоялись трехсторонние консультации представителей России, Азербайджана и Армении, на которых обсуждались пути деэскалации ситуации в отдельных приграничных районах Армении и Азербайджана. Договорились продолжить рабочие контакты", - сообщил источник.

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АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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