Захарова указала на отсутствие адекватной реакции ЕС на скандал со слежкой США и Дании

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Страны Евросоюза не могут найти способ адекватно отреагировать на информацию о том, что спецслужбы США и Дании прослушивали европейских политиков. Об этом в среду написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"Ни Швеция, ни Норвегия, ни Франция, ни Германия не могли не заметить, что американо-датский дуэт совершил с ними что-то не совсем приличное. Но и как конкретно сформулировать претензию обиженные страны пока не придумали", - указала она.

Захарова подчеркнула, что соседние с Данией Швеция и Норвегия, в частности, не стали заявлять о высылке датских дипломатов или о других мерах, а "нежно потребовали" объяснений от Копенгагена. "При этом никаких санкций, закрытия посольств, походов в Совбез ООН. Ничего такого даже близко", - отметила дипломат.

30 мая немецкая газета Süddeutsche Zeitung и ряд СМИ в Дании и Швеции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности США следить за европейскими политиками в 2013 году. По информации СМИ, для прослушки использовался центр, расположенный рядом с Копенгагеном. Скандал вокруг АНБ начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями. Выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.

Как стало известно, в 2014 году начальник Службы военной разведки Дании начал секретное внутреннее расследование на предмет использования АНБ датско-американской разведывательной системы XKeyscore на базе датской разведслужбы на острове Амагер в проливе Эресунн, предназначенной для наблюдения за объектами в соседних с Данией странах. Расследование получило название Dunhammer ("Камыш") и было завершено в 2015 году. Результаты были переданы руководству разведки. Спустя пять лет благодаря осведомителю об этом стало известно руководству министерства обороны, после чего его глава Трине Брамсен отстранила ряд руководителей разведслужбы от занимаемых должностей.