Постпред РФ в Вене: переговоры по иранской ядерной сделке продвигаются успешно

ВЕНА, 2 июня. /ТАСС/. Венские переговоры по вопросу полного восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе успешно продвигаются вперед. Об этом сообщил в среду постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию на соответствующих консультациях в столице Австрии.

Как рассказал постпред в беседе с журналистами, "переговоры успешно продвигаются вперед". "Есть почти полная ясность в отношении санкций США против Ирана, которые подлежат отмене, - отметил Ульянов. - Почти согласован список шагов в ядерной области, которые должен предпринять Иран, чтобы вернуться к своим ядерным обязательствам [в СВПД]".

По его словам, вырисовывается картина того, как все эти меры будут претворяться в жизнь. "Кто, когда и что должен сделать", - пояснил российский постпред. При этом новая встреча комиссии по иранской ядерной сделке ориентировочно пройдет 11 июня.