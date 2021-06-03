Совбез РФ назвал политику Запада по дестабилизации в России одной из угроз нацбезопасности

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Совет безопасности России уделяет приоритетное значение противодействию угрозам, связанным с терроризмом, оргпреступностью и политикой ряда государств Запада по дестабилизации ситуации в стране, в том числе с помощью технологий цветных революций. Об этом заявил пресс-секретарь аппарата Совбеза России Евгений Аношин.

Совбез России в четверг отмечает 29-летие. Указ президента РФ о создании этой структуры был подписан 3 июня 1992 года.

"Совет безопасности РФ первостепенное значение уделяет выработке межведомственных мер, которые направлены на нейтрализацию новых вызовов и угроз национальной безопасности", - сказал представитель СБ РФ. По его словам, эти вызовы и угрозы связаны "с международным экстремизмом и терроризмом, организованной преступностью, а также с политикой ряда стран Запада, ориентированной на подрыв единства и территориальной целостности РФ, дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, в том числе с использованием технологий цветных революций".

Аношин отметил также работу по обеспечению экономической безопасности страны в условиях роста внешних и внутренних угроз экономическому суверенитету и в целом национальным интересам России. Кроме того, продолжил он, в поле зрения Совбеза находятся вопросы подготовки к вооруженной защите страны. "Отдельное внимание Совет безопасности уделяет формированию государственной политики РФ в Арктике, развитию Сибири и Дальнего Востока, развитию науки, технологий и образования, решению экологических проблем российских регионов", - сказал пресс-секретарь аппарата Совбеза.

О Совбезе

Председателем Совета безопасности является президент России Владимир Путин, пост секретаря Совбеза с 2008 года занимает Николай Патрушев, должность зампреда СБ РФ с 2020 года - Дмитрий Медведев.

Совбез определяет основные направления внешней и оборонной политики, военно-технического сотрудничества, борьбы с чрезвычайными ситуациями, обеспечения безопасности в разных сферах и международного сотрудничества по своему профилю. Решения СБ РФ готовятся с участием межведомственных комиссий и научного совета. Как отметил Аношин, координация со стороны Совбеза, в частности, позволила повысить эффективность работы органов власти по борьбе с оргпреступностью, коррупцией и наркоугрозой, в сфере миграционной политики и обеспечения безопасности дорожного движения.

По словам представителя аппарата этой структуры, Совбез за годы своей работы оперативно реагировал на изменения международной обстановки и появление новых угроз нацбезопасности России, а одним из приоритетов было противодействие международному терроризму, "в том числе с учетом негативного развития ситуации в Сирии, Йемене, Ираке, Ливии" и "угроз, исходящих из афгано-пакистанской зоны нестабильности".

В аппарате СБ РФ отметили также активное развитие сотрудничества с совбезами других стран, в том числе благодаря проведению с 2010 года в разных городах России ежегодных международных встреч высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Президент России регулярно проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза, среди которых, помимо Патрушева и Медведева, также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава администрации Кремля Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, главы Минобороны, МИД и МВД Сергей Шойгу, Сергей Лавров и Владимир Колокольцев, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.