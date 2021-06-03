Захарова сообщила, что в Москве ждут визита представителя ОБСЕ по свободе слова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейру ждут в Москве с визитом. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова на деловом завтраке на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Это [закон о СМИ-иноагентах] является ответной мерой, мы, кстати говоря, очень хотим эту тему обсудить с еврочиновниками, - сказала она. - Мы ждем нового представителя ОБСЕ по свободе слова госпожу Рибейру в Москву, ей передано приглашение. Мы понимаем, что есть ковидные ограничения, но в любом формате с удовольствием эту тему обсудим".

Захарова добавила, что невозможно избегать разговора на сложные темы, и Россия этих разговоров не боится. Вместе с тем, как напомнила дипломат, за последние четыре-пять лет МИД РФ направлял постпредству ЕС как минимум две ноты с просьбой предоставить информацию относительно того, как на пространстве Евросоюза происходит аккредитация иностранных журналистов, в частности российских. "Регулярно сталкиваемся с ситуацией, когда российских журналистов не пускают в страну или не дают аккредитацию", - обратила внимание дипломат.

По словам Захаровой, ответа от постпредства ЕС так и не поступило.

Закон о СМИ-иноагентах был принят в 2017 году. В конце 2019 года документ был расширен и на физических лиц. Материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что подобные публикации преследуют интересы других государств.