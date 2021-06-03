Чубайс назвал три глобальных геополитических события в области климата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Пересмотр Евросоюзом целей своей климатической политики, возвращение США в Парижское соглашение по климату и планы Китая по выходу на углеродную нейтральность к 2060 году являются глобальными геополитическими событиями в области климата, необратимо изменившими карту мира, заявил в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"За последние годы произошли три крупных геополитических события, изменивших необратимо карту мира. Во-первых, ЕС пересмотрел свои цели климатической политики на 2030 год. Если раньше было снижение объемов выбросов СО2 на 40%, то принято решение о снижении на 55%. Во-вторых, победа [Джо] Байдена на выборах [президента], вслед за которой США немедленно вернулись в Парижское соглашение и объявили что к 2030 году выбросы в стране будут снижены на 50% ниже, чем в 1990-е годы. И третье событие - Китай официально провозгласил выход на углеродную нейтральность к 2060 году. Это невероятной сложности вызов, но что Китай умеет - ставить долгосрочные задачи и, долго продвигаясь к ним, их решать. ЕС, США и Китай - этого достаточно, чтобы мир принял решение о радикальном изменении всей экономической политики в направлении энергоперехода", - сказал он.

Чубайс отметил, что масштабы этих решений "сопоставимы с промышленной революций в Великобритании в XVIII веке".

"Я не исключаю, что эти и другие страны сделают еще и следующий шаг по пути активизации в этом направлении. Мир принял необратимое решение, и он движется по полной программе в этом направлении, начиная тектонические преобразования экономики", - сказал спецпредставитель президента РФ.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.