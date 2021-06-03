Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летием

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро с 90-летием и выразил уверенность, что взаимодействие между странами будет укрепляться и впредь. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"С вашим именем неразрывно связаны ключевые события новейшей истории Кубы. Посвятив всю свою жизнь защите интересов родной страны и борьбе за социальную справедливость, вы по праву стали примером патриотизма, мужества, стойкости и государственной мудрости. Трудно переоценить ваш личный вклад в становление и развитие дружественных российско-кубинских отношений, их вывод на уровень стратегического партнерства. Уверен, что конструктивное взаимодействие между Москвой и Гаваной будет и впредь укрепляться на благо наших народов", - говорится в поздравлении.

Президент России отметил, что "тепло вспоминает встречи" с Раулем Кастро, их доверительные и содержательные переговоры, а также пожелал здоровья, долголетия, бодрости духа, счастья и благополучия.

Рауль Кастро

Рауль Кастро был утвержден на посту первого секретаря ЦК партии вместо Фиделя Кастро на VI съезде КПК 16-19 апреля 2011 года. Тогда же он заявил о намерении скорректировать экономический курс страны - отменить карточную систему распределения продовольствия, унифицировать денежное обращение, расширить частный сектор экономики и другое. Некоторые из намеченных планов ему удалось реализовать.

Большим успехом внешней политики стал начавшийся в декабре 2014 года процесс нормализации отношений с США. В июле 2015 года между странами были восстановлены дипломатические связи.

16 апреля 2021 года на VIII съезде партии Рауль Кастро объявил о решении оставить пост первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы.