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ПМЭФ-2021

Захарова заявила, что между Россией и США происходит полноценная ревизия отношений

Ревизия происходит с точки зрения геоанализа, отметила дипломат

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Двусторонние отношения России и США переживают этап полноценной ревизии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Какое-то время назад было принято решение проанализировать состояние двусторонних отношений. Этот анализ идет. Посол [РФ в США Анатолий] Антонов находится в России и проводит консультации, глубинные, глубокие консультации с различными ветвями власти, - сказала она. - Происходит полноценная ревизия двусторонних отношений. Ревизия с точки зрения геоанализа".

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПМЭФ-2021
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