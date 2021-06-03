Постпред России при ЕС заявил, что односторонние санкции обрели масштабы пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Практика введения односторонних санкций приобрела масштабы пандемии. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на сессии клуба "Валдай" на тему "Риски санкций для мировой финансовой системы и международного бизнеса" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Действительно, ЕС стал одним из активных игроков на этом санкционном поле. Боюсь, что у нас уже не эпидемия санкций, а пандемия, - сказал он. - Назову цифру, о которой мало кто знает. ЕС ввел санкции против 32 стран, причем в их числе не только Россия и Китай, но и кандидаты на вступление в союз - Турция, Босния и Герцеговина, Черногория".

Традиционная формула Евросоюза, напомнил Чижов, заключалась в том, что санкции - последнее средство воздействия. "К сожалению, сейчас это далеко не так, зачастую санкции являются первым инструментом, с которым ЕС подходит к тем или иным проблемам", - указал дипломат.

Постпред обратил внимание, что термин "санкции" является условным в данном случае, так как санкционный инструмент находится в руках только одной структуры - Совбеза ООН. "Все остальное - это односторонние незаконные реструктивные меры. Сейчас придумывают термин "умные санкции", но все санкции глупые, так как они ударяют по людям, а эффективность их минимальна. При всем уважении к СБ ООН, даже его санкции не всегда работают", - подчеркнул Чижов.