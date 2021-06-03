Пушков обратился в МИД из-за оскорбительных оценок памятника Воину-Освободителю в Берлине

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратился в МИД России в связи с идеологическими и оскорбительными оценками памятника советскому Воину-Освободителю в берлинском Трептов-парке. Об этом он сообщил ТАСС в четверг.

"Мы [члены комиссии] направили обращение руководству МИД РФ с просьбой поставить перед немецкой стороной вопрос о том, что идеологические оценки, которые содержатся на информационных стендах, не имеют отношения к самим по себе памятникам и подвигу советского солдата. Это более поздние трактовки, причем трактовки неуместные. Эти информационные стенды обесценивают значение памятника, они как бы говорят, что это памятник сталинской эпохи, относитесь к нему соответственно", - сказал Пушков.

"Что значит "чрезмерно пафосный памятник" солдатам-освободителям? Я считаю, что это оскорбление их памяти", - добавил сенатор.

На прошедшем во вторник заседании комиссии Пушков частично огласил информацию, которая размещена на стендах на территории мемориала в Трептов-парке. "Памятник, чья символика сегодня кажется чрезмерно пафосной, создавался исходя из советского исторического и художественного мировоззрения при Иосифе Сталине. Характерными чертами этого мировоззрения были культ личности, а также претензии на исключительность", - зачитал сенатор отрывок текста.

По его словам, такие информационные сопровождения на стендах подрывают историческое и нравственное значение памятника советскому Воину-Освободителю в Трептов-парке. Как уточнил сенатор ТАСС, эти надписи появились по инициативе германо-российского музея "Берлин-Карлсхорст". "Думаю, было бы правильно, если бы германские власти после нашего обращения предложили этому музею либо переписать эти таблицы, либо отказаться от них вообще. Они там написаны также на английском, французском, немецком языках, то есть их читают люди со всего мира", - подчеркнул Пушков.

О памятнике

ФРГ, подписав с Советским Союзом в 1990 году Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве, обязалась во имя памяти павших воинов Красной армии чтить и обеспечивать сохранность советских мемориалов и военных захоронений.

Памятник советскому Воину-Освободителю в Трептов-парке - 40-тонная статуя высотой 12 метров, отлитая из бронзы. Мемориал представляет собой фигуру солдата, который стоит на обломках свастики, одной рукой он держит меч, а другой рукой поддерживает маленькую девочку. Этот комплекс, где покоится прах 7,2 тыс. советских воинов, создан скульптором Евгением Вучетичем и архитектором Яковом Белопольским. Он открыт в мае 1949 года, отреставрирован в 2004 году.