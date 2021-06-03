Рябков заявил, что любой позитивный итог саммита РФ - США может стать прорывным

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Любой позитивный итог предстоящей встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена может стать прорывным, шансы на это не очень большие, но есть. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, на нынешнем фоне двусторонних отношений, уже который год меняющихся "от плохого к худшему", чуть ли "не любой конкретный позитивный результат саммита может стать прорывным". "Если каким-то чудом или, наоборот, в результате подготовки, которая продолжается, получится договориться хотя бы об одном каком-то вопросе и сформулировать что-то в виде инструкции, это будет вообще game changer (англ. "перелом в игре" - прим. ТАСС) в значительной мере", - подчеркнул дипломат. - Шансы на это есть, хотя и не очень большие".

Замминистра напомнил, что Москва уже передала американской стороне свои предложения по стратегической стабильности. "Оформление любых полетных заданий на будущее на этом направлении или, например, в сфере кибербезопасности стало бы серьезным достижением даже и без подписания официальных итоговых документов, на которые пока мало кто рассчитывает", - подчеркнул Рябков.