Чижов: Россия не будет обсуждать с ЕС санкции, но открыта к диалогу по углеродной повестке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Москва не намерена обсуждать с Брюсселем тему рестрикций, но готова к диалогу по повестке пограничного корректирующего углеродного механизма (КУМ), который прорабатывается в Евросоюзе. Об этом заявил в четверг постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках ПМЭФ.

"Мы заявили с самого начала: санкции не обсуждаем, никого ни о чем не просим, а тем более не умоляем", - сказал он.

При этом постпред указал, что "перспективные проекты, которые могут не называться санкциями, но иметь деструктивный эффект" для двусторонних отношений, в частности КУМ, Москва обсуждать готова.

"Вот по КУМ мы, конечно, будем с ними говорить, - подчеркнул Чижов. - Я могу сказать, что в органах ВТО эта тема уже поднималась, число тех, кто на эту инициативу, которая еще не формализовалась в Евросоюзе, критически отреагировал, составило 25 стран. И Россия, разумеется, была одной из них".