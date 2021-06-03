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Главы СВР и КГБ Белоруссии обсудили взаимодействие в условиях агрессивной политики Запада

Сергей Нарышкин и Иван Тертель отметили важность консолидации усилий на фоне новых угроз безопасности Союзного государства

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель в ходе рабочей встречи в Витебске обсудили взаимодействие в условиях агрессивной политики стран Запада. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-бюро СВР.

"Руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Белоруссии в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях", - подчеркнули в СВР.

СВР России и КГБ Белоруссии договорились "о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства".

В СВР подчеркнули, что на встрече стороны отметили важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства.

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Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичБелоруссияРоссия
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