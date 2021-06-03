Кириенко считает, что российские нормы об иноагентах либеральнее американских

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Действующие в России нормы об иностранных агентах защищают политическую систему страны от внешнего влияния, они менее жесткие, чем правила, действующие в США. Такое мнение высказал в четверг журналистам первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я считаю, что в сегодняшнем мире каждая страна должна искать способ обеспечивать реальный суверенитет не только с точки зрения нерушимости границы, с точки зрения обороноспособности. Любая страна в мире заинтересована в том, чтобы обеспечить суверенитет с точки зрения правила, что жители страны должны сами принимать политические решения о том, как устроена страна, за кого они голосуют на выборах", - сказал Кириенко. "Российское законодательство об иностранных агентах значительно либеральней, чем, например, американское", - добавил он.

По словам Кириенко, современные технологии "границы убирают", в этом смысле эти технологии открывают возможности для людей, живущих и работающих в одних странах, "попытаться влиять на политические процессы в других странах". При этом каждая страна должна попробовать защищаться от этого влияния, убежден он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.