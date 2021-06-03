Захарова заявила, что Россия продолжит выступать против политизации Олимпийских игр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Москва противостояла и продолжит противостоять процессу политизации Олимпийских игр и других спортивных соревнований. Об этом заявила в четверг ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В контексте отсутствия нашей символики на Олимпиаде вы нашу позицию знаете. Мы не просто против, мы протестовали и будем протестовать против политизации и Олимпийских игр, и других международных спортивных мероприятий. Мы понимаем, что это недобросовестная конкуренция. Понимаем, что это часть стратегии по сдерживанию нашей страны, учитывая наши спортивные достижения. Но наша сборная и наши спортсмены имеют такую бодрость духа, что с намеченного пути их не собьют никакие происки", - сказала она.

Отвечая на вопрос об отношении к вынужденному использованию российской сборной на Олимпийских играх фрагмента концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского вместо национального гимна, Захарова отметила: "Я даже не представляю, что есть люди, которые могут оценить Чайковского как-то иначе, нежели гений. Вдохновляющая музыка и потрясающее произведение".

Ранее Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет утвердили музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году. В связи со вступившими в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут использовать государственную символику.