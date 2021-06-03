В РФ заявили о готовности дать Молдавии кредит в случае политической стабильности в стране

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россия готова выделить Молдавии кредит, но только в случае достижения внутриполитической стабильности в стране. Об этом в четверг на встрече депутатов Госдумы с руководством общественных организаций, представляющих интересы молдавских граждан, заявил зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.

Депутат напомнил, что экс-президент Молдавии Игорь Додон был инициатором подписания соглашения о предоставлении республике российского кредита в размере 200 млн евро. "К сожалению, прозападные молдавские политики через конституционный суд добились отмены подписанного соглашения", - продолжил Тайсаев.

"Вместе с тем российская сторона готова предоставить кредит при условии достижения внутриполитической стабильности в Молдове", - заверил он. Зампред комитета отметил, что парламентарии внимательно следят за ситуацией в Молдавии потому, что РФ является одним из ее ключевых внешнеторговых партнеров.

Тайсаев напомнил, что "до 2021 года на ряд ключевых товарных позиций молдавского экспорта в Россию, а это овощи, яблоки, груши и т. д., действовала нулевая ставка ввозной таможенной пошлины". Это позволило молдавским сельхозпроизводителям дополнительно заработать почти $140 млн и обеспечить рабочими местами 32 тыс. граждан Молдавии, указал депутат.

Как отметили в пресс-службе комитета по делам СНГ, его председатель Леонид Калашников в ходе встречи "обратил внимание на острую внутриполитическую ситуацию в Молдове и высказал обеспокоенность возможностью негативного развития поствыборной ситуации в республике".

Молдавская сторона в свою очередь затронула вопрос об отмене обязательных трудовых патентов для граждан республики. Сейчас граждане стран ЕАЭС, где Молдавия обладает статусом наблюдателя, могут работать в РФ без необходимости получения трудовых патентов. "Ваш вопрос мы обязательно рассмотрим и приложим все усилия для создания молдавским трудовым мигрантам комфортных условий пребывания и работы в нашей страны", - ответил Тайсаев. Он констатировал, что "нынешнее молдавское руководство не слишком заинтересовано в развитии экономики своей страны и благосостояния своих граждан", хотя прежние лидеры государства осознавали выгоду участия в ЕАЭС для молдавской экономики.

Ситуация в Молдавии

Парламент Молдавии 23 апреля прошлого года одобрил пакет экономических мер по поддержке населения на фоне пандемии и сопутствующего экономического кризиса. Также из-за пандемии был пересмотрен госбюджет на 2020 год, дефицит в $900 млн планировалось компенсировать в том числе за счет кредита от РФ. Однако в мае КС по требованию представителей проевропейских оппозиционных партий объявил не соответствующим основному закону соглашение о кредите. Депутаты от оппозиции заявили в суде, что в нем содержится ряд "сомнительных положений", которые, по их мнению, представляют риски для безопасности страны.