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Прямая линия с президентом РФ
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Песков заявил, что прямая линия с Путиным в 2021 году состоится

По словам пресс-секретаря президента РФ, в настоящее время уже идет подготовка к этому мероприятию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в 2021 году намерен провести традиционную прямую линию с гражданами, подготовка к этому мероприятию уже идет. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Будет, [подготовка] идет", - сказал представитель Кремля. На уточняющий вопрос о сроках Песков ответил, что прямая линия состоится "в этом году".

В 2020 году президент не проводил отдельно традиционную прямую линию, ее элементы были частью большой пресс-конференции Путина в декабре.

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Путин, Владимир ВладимировичПрямая линия с президентом РФ
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