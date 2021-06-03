Проект закона о дистанционном зондировании Земли вынесли на публичные обсуждения

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Проект федерального закона о дистанционном зондировании Земли из космоса, который устранит пробелы законодательства и поможет развитию частного сектора в этой сфере, проходит этап публичных обсуждений. Об этом говорится на официальном портале нормативно-правовых актов.

"Принятие законопроекта устранит пробелы в законодательстве в области космической деятельности по дистанционному зондированию Земли из космоса, обеспечив единый подход к регулированию общественных отношений, возникающих в процессе этой деятельности", - отмечено в документе.

По словам разработчиков, принятие законопроекта позволит создать условия для развития коммерческого сектора дистанционного зондирования Земли из космоса и, как следствие, будет способствовать развитию российского рынка данных.

"Целями законопроекта является развитие современной инфраструктуры использования данных, продуктов и услуг, создаваемых на их основе, содействие внедрению перспективных цифровых технологий дистанционного зондирования Земли из космоса, продуктов и услуг, создаваемых на их основе, в деятельность государственных органов власти, юридических и физических лиц в интересах повышения качества жизни людей, а также создание условий для коммерциализации данных в Российской Федерации и формирование российского рынка данных", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатором разработки проекта закона является правительство РФ. При этом в его разработке принимают участие Роскосмос, Минобороны, министерство экономического развития, МЧС, министерство природных ресурсов и экологии и министерство сельского хозяйства.

В России сейчас отсутствует основополагающий законодательный акт, который регулирует деятельность по дистанционному зондированию Земли из космоса, и в сейчас эта сфера в основном регулируется рядом подзаконных актов. Содержащиеся в них нормы требуют обобщения на уровне федерального закона.